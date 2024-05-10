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В каких случаях стоит отказаться от плацебо? Рассказал руководитель центра здоровья

10 мая 2024 20:15
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Может сложиться впечатление, что плацебо – это волшебное средство и что достаточно поверить, чтобы исцелиться от любой болезни. Это не так. Пустышки не имеют серьезных клинических эффектов. Лучше всего плацебо влияет на боль и тошноту, но это настолько субъективно, что измерить настоящую силу невозможно. Поэтому плацебо используют только в том случае, если отсутствие настоящих лекарств не навредит, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ.

В каких случаях стоит отказаться от плацебо? Рассказал руководитель центра здоровья -1

Снежана Кавриго, руководитель Минского городского центра здоровья:
Если говорить про пользу. Замечательная и колоссальная польза на самом деле этого направления и эффекта. Но есть определенные заболевания, при которых ни в коем случае нельзя применять эти элементы, какие-то такие препараты с элементом плацебо. Мы говорим про онкозаболевания, мы говорим про инфекционные заболевания, про бактериальную инфекцию и, конечно, говорим про ВИЧ. И в ряде случаев: сердечно-сосудистая патология может применять в себе эффект плацебо, но сердечные болезни, как правило, тоже входят в группу противопоказания применения такого момента.

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# Здоровье # общество

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