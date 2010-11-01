В каких случаях на улицы Минска выходит дополнительный общественный транспорт?

На вопросы ведущей отвечает заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс» Виктор Тозик.

Виктор Тозик:

На улицах Минска на 8.00 ходит 1002 автобуса, 791 троллейбус и 72 трамвая (до ремонта трамвайных путей в Серебрянке выезжали 120 трамваев).

Дополнительный подвижной состав мы даем в тех случаях, когда проводятся праздничные мероприятия. Например, мы выпускаем дополнительные автобусы к «Минск-Арене» во время праздничных мероприятий и спортивных состязаний.

Если произошло ДТП с участием трамвая или ДТП с участием других транспортных средств, когда трамвай не может проехать, то в случае ожидаемой задержки движения более 20 минут организуется дополнительный автобусный маршрут.

Если трамвай вышел из строя или при возникновении иных причин, мы также выдаем дополнительный подвижной состав, чтобы соблюсти график движения.

Виктор Тозик, заместитель генерального директора государственного предприятия «Минсктранс», ответил на наиболее актуальные вопросы, связанные с работой общественного транспорта, в эфире телеканала «Столичное телевидение».