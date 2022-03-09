Прямой эфир

В каких больницах Минска отделения откроются для планового режима работы?

09 марта 2022 06:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси значительно снижается заболеваемость COVID-19 среди взрослого и детского населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В каких больницах Минска отделения откроются для планового режима работы?-1

В Минске и регионах проводится оперативное перепрофилирование коечного фонда в обычный, плановый режим работы. 9 марта в столице откроются для работы в профильном режиме койки в отделениях центра хирургии, трансплантологии и гематологии 10-й и 2-й больниц.  

В каких больницах Минска отделения откроются для планового режима работы?-4

10 марта будут открыты для профильных пациентов гнойное торакальное отделение в 10-й больнице, а также отделения урологии и гнойной хирургии в 4-й больнице.  

В каких больницах Минска отделения откроются для планового режима работы?-7

Но несмотря на то, что ситуация вызывает здоровый оптимизм, все же не стоит забывать о способах уберечь себя от заболевания – это вакцинация, а также дистанцирование, использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и гигиена рук.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Нужен ящик из-под клубники и луковицы. Флорист показала, как сделать эффектный подарок
08 марта 2022 19:43

Нужен ящик из-под клубники и луковицы. Флорист показала, как сделать эффектный подарок

«Людское равнодушие, к сожалению, нас же и убивает». Эти белорусы, рискуя собой, помогли другим. Вот их истории
08 марта 2022 18:47

«Людское равнодушие, к сожалению, нас же и убивает». Эти белорусы, рискуя собой, помогли другим. Вот их истории

8 Марта держала в руках не букет, а домкрат. Лучшую автоледи выбрали в Витебске
08 марта 2022 18:36

8 Марта держала в руках не букет, а домкрат. Лучшую автоледи выбрали в Витебске