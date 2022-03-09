В каких больницах Минска отделения откроются для планового режима работы?

Новости Беларуси. В Беларуси значительно снижается заболеваемость COVID-19 среди взрослого и детского населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске и регионах проводится оперативное перепрофилирование коечного фонда в обычный, плановый режим работы. 9 марта в столице откроются для работы в профильном режиме койки в отделениях центра хирургии, трансплантологии и гематологии 10-й и 2-й больниц.

10 марта будут открыты для профильных пациентов гнойное торакальное отделение в 10-й больнице, а также отделения урологии и гнойной хирургии в 4-й больнице.