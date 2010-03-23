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В Израиле ищут владельца четверти миллиона долларов

23 марта 2010 15:33
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Пакет с кругленькой суммой обнаружил местный житель в центре Иерусалима и принес его в полицию. Если хозяин свертка не объявится в течение трех месяцев, деньги достанутся нашедшему.
# общество

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