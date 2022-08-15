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В Ивье снова бились помидорами. Как прошёл местный праздник «Де-томатейро»?

15 августа 2022 06:28
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Новости Беларуси. Если урожай удался, то можно провести овощной бой. В белорусском городе Ивье с размахом отметили традиционный праздник «Де-томатейро». Самая яркая его часть – это битва помидорами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Ивье снова бились помидорами. Как прошёл местный праздник «Де-томатейро»?-1

Одна из главных интриг праздника: сколько будет весить самый большой помидор? В 2022 году рекорд составил килограмм 334 грамма. Помимо уникальной для Беларуси битвы помидорами, гости праздника могли попробовать себя в силовом экстриме. Праздник удивлял и кулинарными экспериментами: все без исключения восхищались рекордно большим томатным бутербродом длиной в 7 метров 60 сантиметров. К слову, Ивье называют помидорной столицей нашей страны. Овощной праздник здесь отметили в пятый раз. 

# Фестиваль # общество # Фотофакт

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