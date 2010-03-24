В Италии появился еще один Сильвио Берлускони – сын ганского иммигранта

Маленький Сильвио жил в Гане с матерью и приехал в Италию лишь в феврале. Отец мальчика – рабочий на одном из металлургических заводов города Модена, надеется, что громкое имя позволит его отпрыску получить итальянское гражданство в течение трех лет, а когда тот вырастет, то станет президентом Италии или Ганы.
Сам глава семейства 36-летний Энтони Боахене сообщил, что хотя и не интересуется политикой, но испытывает к итальянскому премьеру Берлускони огромную личную симпатию. Он также добавил, что его сын болеет за футбольный клуб «Милан» и думает, что премьер-министр Италии приходится ему дедушкой, пишет Newsru.com.