В Италии появился еще один Сильвио Берлускони – сын ганского иммигранта

Иммигрант из Ганы, восемь лет проживающий в Италии, переименовал своего сына, дав ему имя главы итальянского правительства Сильвио Берлускони. Отныне 5-летнего мальчика зовут Сильвио Берлускони Боахене.

Маленький Сильвио жил в Гане с матерью и приехал в Италию лишь в феврале. Отец мальчика – рабочий на одном из металлургических заводов города Модена, надеется, что громкое имя позволит его отпрыску получить итальянское гражданство в течение трех лет, а когда тот вырастет, то станет президентом Италии или Ганы.



Сам глава семейства 36-летний Энтони Боахене сообщил, что хотя и не интересуется политикой, но испытывает к итальянскому премьеру Берлускони огромную личную симпатию. Он также добавил, что его сын болеет за футбольный клуб «Милан» и думает, что премьер-министр Италии приходится ему дедушкой, пишет Newsru.com.