В Италии к тюремным срокам заочно приговорены 23 агента ЦРУ

Их обвиняют в похищении имама миланской мечети.

Шесть лет назад сотрудники американских спецслужб в Милане тайно вывезли подозреваемого в терроризме Абу Омара в Египет. Там при допросах, по некоторым данным, он подвергался пыткам. Выйдя на свободу, он призвал к ответу и итальянскую и американскую стороны. Суд постановил выплатить Абу Омару миллион евро в качестве возмещения морального ущерба.

Между тем обвиняемых агентов ЦРУ в стране уже нет. Вскоре после операции они покинули Апеннинский полуостров. Власти США исключают возможность экстрадиции обвиняемых в Италию.