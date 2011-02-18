В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» на выходных состоится военно-спортивный праздник

На открытой площадке развернутся почти боевые действия — участники военно-патриотических клубов реконструируют события в Афганистане, а вертолетчики покажут мастерство пилотажа.

Зрители также впервые увидят восстановленный танк Т-44. Таких боевых машин в военное время было выпущено чуть более тысячи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Демьяник, начальник историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

С этого танка началась новая эра танкостроения — двигательная группа была размещена поперек танка, за счет этого увеличилось боевое отделение, улучшились ходовые качества. И все это зрители смогут увидеть 19-20 февраля на комплексе «Линия Сталина».