Прямой эфир

В историко-культурном комплексе «Линия Сталина» на выходных состоится военно-спортивный праздник

18 февраля 2011 15:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На открытой площадке развернутся почти боевые действия — участники военно-патриотических клубов реконструируют события в Афганистане, а вертолетчики покажут мастерство пилотажа.

Зрители также впервые увидят восстановленный танк Т-44. Таких боевых машин в военное время было выпущено чуть более тысячи, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Демьяник, начальник историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
С этого танка началась новая эра танкостроения — двигательная группа была размещена поперек танка, за счет этого увеличилось боевое отделение, улучшились ходовые качества. И все это зрители смогут увидеть 19-20 февраля на комплексе «Линия Сталина».

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
Корреспондент СТВ Алексей Мартиненок получил диплом I степени в конкурсе Министерства обороны
18 февраля 2011 15:30

Корреспондент СТВ Алексей Мартиненок получил диплом I степени в конкурсе Министерства обороны

Городская электричка из Швейцарии прибыла в Минск
18 февраля 2011 15:09

Городская электричка из Швейцарии прибыла в Минск

18 февраля 2011 13:32

Еще одна миниГЭС заработает на водосбросе Дрозды на окраине Минска