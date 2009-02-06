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В исправительной колонии в Горках поставили спектакль по пьесе Леонида Филатова

06 февраля 2009 19:24
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Режиссёр, актёрская труппа, и, естественно, большинство зрителей – заключённые.

«Часы с кукушкой» Леонида Филатова здесь не только переименовали. У пьесы появились новые детали сюжетной линии. Вместо супружеской пары на сцене отец и сын.  Желающих сыграть женскую роль в колонии не нашлось. Вот и адаптировали персонажи под местную специфику. После этого даже кастинг пришлось проводить.

На премьере в зале аншлаг. Надежды на успех главного режиссера спектакля, а по совместительству тоже заключённого, оправдались. Ведь на репетиции ушло почти 4 месяца. На эту премьеру даже гости заглянули. Кроме офицеров соседних колоний, в зале -  студенты. До этого они здесь сами давали концерты, а сейчас в роли  зрителей.

Спектакль на «ура» приняли не только студенты. Сюжет увлек и заключенных. История-то немного и о них. Ведь осужденному тоже ничто творческое не чуждо.

 

# общество

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