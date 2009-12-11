В Испании появится первый в мире Центр гастрономических наук

В испанском городе Сан-Себастьяне осенью следующего года появится Баскский кулинарный центр - первое в мире научное учреждение, посвященное кулинарному искусству.

В него войдут Университет гастрономических наук для шеф-поваров и Центр гастрономических исследований, где разместится лаборатория по изучению тайн различных вкусов. Здание, строительство которого уже началось, будет похоже на гору тарелок, расположенных друг на друге, передает БЕЛТА.

Планируется, что в новом университете в течение четырех лет будут обучать разнообразным методам создания вкусовых ощущений. Например, студентов познакомят с новыми техниками кулинарного искусства, такими как у Феррана Адриа: он известен тем, что смешивает привычные натуральные ингредиенты с желеобразующим агентом и затем превращает все это в пену с помощью закиси азота. Или же с техникой Хестона Блюменталя, который является сторонником молекулярной гастрономии. Он готовит мясо при довольно низких температурах в 60 градусов, однако этот процесс может длиться до 24 часов.