В Исландии украден первый перевод Дэна Брауна

Неизвестный злоумышленник украл первый экземпляр исландского перевода «Потерянного символа» Дэна Брауна.

Как передает The Associated Press, грабитель вломился в отделение издательского дома Bjartur и унес первый экземпляр перевода, предназначенный для корректора. Кроме того, он взял сканер.

«Возможно, грабитель не осилил английскую версию этого длинного романа и от отчаяния решил раньше всех получить исландский перевод», - заявила представитель издательства, Гудрун Вильмундардоттир.

Она добавила, что преступник сбежал, напуганный пришедшим на работу фотографом.

Вильмундардоттир также сообщила, что еще одна копия перевода уже отправлена корректору, и что в издательстве не беспокоятся по поводу возможной утечки текста в Интернет, хоть и смущены тем, что грабитель прихватил сканер.

Более 2 млн экзампляров романа были проданы в течение первой недели в США, Великобритании и Канаде, и исландские продажи радикально ни на что не повлияют.