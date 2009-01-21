В Исландии проходят массовые беспорядки

Тысячи людей вышли на улицы Рейкьявика. По их мнению, неразумная экономическая политика властей привела к тому, что страна оказалась на грани банкротства.Часть демонстрантов попыталась взять штурмом парламент страны. В ответ полицейским пришлось разгонять толпу слезоточивым газом. Северное островное государство находится на грани банкротства из-за мирового финансового кризиса. Правительство Исландии запросило помощь у Международного валютного фонда. Кроме того, кредит на сумму в 2,5 миллиарда долларов Исландии уже предоставили Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Между тем недовольство сложившейся в этой стране экономической ситуацией выразила Великобритания.