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В Исландии проходят массовые беспорядки

21 января 2009 14:51
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Тысячи людей вышли на улицы Рейкьявика. По их мнению, неразумная экономическая политика властей привела к тому, что страна оказалась на грани банкротства.Часть демонстрантов попыталась взять штурмом парламент страны. В ответ полицейским пришлось разгонять толпу слезоточивым газом. Северное островное государство находится на грани банкротства из-за мирового финансового кризиса. Правительство Исландии запросило помощь у Международного валютного фонда. Кроме того, кредит на сумму в 2,5 миллиарда долларов Исландии уже предоставили Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания. Между тем недовольство сложившейся в этой стране экономической ситуацией выразила Великобритания.
# общество

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