В Иране скончался оппозиционный аятолла Хосейн Али Монтазери

Монтазери родился в 1922 году и, несмотря на свой преклонный возраст, до последнего дня участвовал в политических событиях Исламской Республики.

В свое время аятолла был одним из ближайших сподвижников вождя исламской революции имама Хомейни, назывался его возможным преемником. Однако в 1998 году он был осужден и провел пять лет под домашним арестом за то, что выступил с критикой в адрес иранского духовенства, усомнился в легитимности лидера Ирана Али Хаменеи, который пришел к власти в 1989 году после смерти Хомейни, пишет NEWSru.com.

Монтазери критиковал подходы иранского руководства к вопросам обеспечения демократии и прав человека, деятельности СМИ, высказался категорически против экономических программ правительства, выступал за легализацию политических партий и более открытую политику по отношению к Западу.

Аятолла был активным сторонником протестов, вызванных недовольством итогами президентских выборов в июне этого года. В частности, в одном из своих публичных заявлений в декабре, он осуждал действия иранских властей против оппозиционеров, считая, что "убийства, угрозы и несправедливые приговоры политическим активистам не повлияют на стремление народа добиваться своих прав". По его словам, массовые суды над участниками демонстраций нельзя назвать иначе, как издевательством над исламским правосудием.