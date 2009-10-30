В интернете вводят нелатинские доменные имена

Американская организация Icann, регулирующая систему наименования сайтов, одобрила внедрение нелатинских доменных имен.

Представители организации проголосовали за такой шаг на конференции Icann в Сеуле.

Прием заявок на новые доменные имена начнется уже 16 ноября. Интернет-адреса на других языках должны появиться к середине 2010 года. Как ожидается, большинство заявок будут на китайские и арабские доменные имена. В России должны будут появиться кириллические доменные имена, оканчивающиеся на «.рф», передает Русская Служба BBC.

В Icann считают, что введение новой системы интернет-адресов станет самым значительным изменением в глобальной сети с момента ее появления. Эти изменения необходимы не только для половины нынешних пользователей интернета во всем мире, но и для большинства будущих пользователей.

Как заявил президент Icann Род Бекстром, «эти изменения необходимы не только для половины нынешних пользователей интернета во всем мире, но и для большинства будущих пользователей».

С 2008 шла наладка системы распознавания имен сайтов и их идентификации с соответствующим IP-адресом интернет-ресурса. Перед разработчиками стояла задача «научить» эту систему узнавать буквы из алфавитов других языков. По словам главы совета директоров Icann Питера Денгейта-Траша, эта работа успешно завершена.

В некоторых странах, в частности, в Китае и Таиланде, названия сайтов уже можно вводить на языках этих государств, однако эти разработки не признаны на международном уровне, и такой способ ввода может сработать не на всех компьютерах. На заседании Icann в Южной Корее обсуждаются также домены высшего уровня – это последняя часть имени сайта - .com, .org, .ru. В 2008 году эта регулирующая организация проголосовала за новые правила наименования таких доменов, по которым компании получили возможность называть их именами своих брендов, а физические лица – собственными.