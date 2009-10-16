В Интернете появилась виртуальная карта Гродно

Пользователи сервиса могут совершить настоящее виртуальное путешествие по улицам Гродно с возможностью их панорамного обзора.

Бета-версия сервиса представляется в рамках уникального геоинформационного интернет-проекта информационного агентства «Интерфакс-Запад» INTERFAX.BY-КАРТЫ и функционирует с 15 октября.

«До недавнего времени жизнь регионов была не столь ярко представлена в Сети, как жизнь в столице. Существуют местные сайты и форумы, освещающие события в этих городах, однако виртуальных площадок, на которых размещена интерактивная информация о городе, включая карту, не было. Мы решили восполнить этот пробел», - заявила руководитель интернет-проектов «Интерфакс-Запад», заместитель генерального директора Наталья Крашевская.

Как утверждают разработчики, благодаря данному проекту жители и гости Гродно смогут найти не только кратчайший путь из одной точки города в другую с учетом маршрутов городского транспорта, но и получить информацию об организациях или услугах. Пользователи сервиса могут совершить настоящее виртуальное путешествие по улицам Гродно с возможностью их панорамного обзора.

«Ни один белорусский город, кроме Минска, до старта нашего проекта не имел собственной онлайн-карты со столь широким набором возможностей», - отметила Н.Крашевская.

По ее словам, создание интерактивных карт областных городов Беларуси также способствует развитию въездного туризма и налаживанию новых бизнес-контактов.

По мере развития проекта пользователи смогут самостоятельно обновлять сведения о городе, размещая новые фотографии зданий и позволяя всем посетителям ресурса получать наиболее свежую и достоверную информацию. Реализация системы отзывов позволяет комментировать происходящее в том или ином доме. Таким образом, у каждого здания в городе появится персональный мини-сайт, а зарегистрированные пользователи смогут общаться, создавая костяк новой социальной сети, передает информационное агентство «Интерфакс-Запад».