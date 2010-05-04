В Ингушетии обстрелян пост милиции, ограблен мировой судья

В Ингушетии обстрелян из гранатомета и автомата стационарный пост милиции.

Семь милиционеров были контужены.

«Примерно в 23:30 по московскому времени, по предварительным данным, из гранатомета и автомата был обстрелян пост милиции «Алтай-16», расположенный на так называемом Экажевском кругу, при выезде из Назрани», — рассказал собеседник агентству по телефону.

По последним данным, после обстрела 11 сотрудников правоохранительных органов с контузиями обратились за медицинской помощью. Ранее сообщалось, что в результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Следственные органы по данному факту возбудили уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и части 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов).

В понедельник, 3 мая, неизвестные напали на домовладение мирового судьи в селении Экажево Назрановского района Ингушетии.

Неустановленные лица, предположительно, вооруженные, ворвались в домовладение мирового судьи, оглушили его, связали супругу, а затем забрали служебное табельное оружие-пистолет, газовый пистолет, а также деньги в сумме предположительно 200 тысяч рублей. Ведется поиск лиц, совершивших нападение на судью, пишет NEWSru.com.