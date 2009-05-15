В Индии найдена уникальная деревня близнецов

Деревушка Кодинхи расположена в штате Керела на юге Индии. В ней на 2,5 тысяч семей приходится более 500 пар близнецов.

По словам доктора Кришана Шрибхуджа, изучающего это медицинское явление последние два года, общее число проживающих в деревне близнецов приближается к 600, так как последнее время их количество неуклонно повышается. Только за прошлый год в деревне родились 30 близнецов. Разгадать эту тайну пока не удается, однако ученый уверен, что подобный феномен нельзя объяснить влиянием окружающей среды и ее загрязнением, поскольку все близнецы абсолютно здоровы и никаких врожденных отклонений не имеют. Он считает, что причина феномена кроется в рационе питания и привычках жителей в еде.

Как говорят сами местные жители, первые близнецы стали появляться здесь три поколения назад. Сейчас их число достигло приблизительно 45 пар на каждую тысячу рожденных, что, согласно статистическим данным, в шесть раз превышает норму.

Ученые-генетики уже заинтересовались этим природным феноменом и начали исследования, цель которых – определить, существует ли какой-то определенный ген или гены, отвечающие за рождение близнецов в этом месте. Если удастся выявить источник этой аномалии, то результаты исследований смогут помочь парам, страдающим бесплодием.