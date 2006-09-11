В храмах Нью-Йорка звенят колокола:

Америка воздает дань памяти жертвам трагедии, произошедшей ровно пять лет назад. В 8 часов 46 минут в один из небоскребов Всемирного торгового центра врезался первый самолет. День траура в стране начался минутой молчания. Во всех храмах Нью-Йорка звонят колокола. В этот день вновь звучат имена погибших под обломками "башен-близнецов". Вечером на пустой площадке в небо поднимутся два мощных луча прожектора.

В траурных церемониях принял участие президент США Джордж Буш. На месте, где возвышались небоскребы Всемирного торгового центра, глава Белого дома с супругой возложили венки.

Напомним, 11 сентября 2001 года в результате террористической атаки на Всемирный торговой центр погибли почти три тысячи человек.