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В храмах Нью-Йорка звенят колокола:

11 сентября 2006 12:44
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Америка воздает дань памяти жертвам трагедии, произошедшей ровно пять лет назад. В 8 часов 46 минут в один из небоскребов Всемирного торгового центра врезался первый самолет. День траура в стране начался минутой молчания. Во всех храмах Нью-Йорка звонят колокола. В этот день вновь звучат имена погибших под обломками "башен-близнецов". Вечером на пустой площадке в небо поднимутся два мощных луча прожектора.
В траурных церемониях принял участие президент США Джордж Буш.  На месте, где  возвышались небоскребы Всемирного торгового центра, глава Белого дома с супругой возложили венки.
Напомним, 11 сентября 2001 года в результате террористической атаки на Всемирный торговой центр погибли почти три тысячи человек.
# общество

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