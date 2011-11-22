В хозяйствах Горецкого района Могилевской области тысячи тонн свеклы до сих пор хранятся под открытым небом. Кто виноват?

Новости Беларуси, Могилевская область. В Горецком районе в этом году собрали рекордное количество сахарной свеклы. Средняя урожайность составила 430 центнеров с гектара. И это при том, что всерьез этой культурой здесь занимаются только первый год.

В районе под сахарную свеклу отвели около 1 000 гектаров. Посадили 17 лучших сортов корнеплода. Урожай собрали небывалый. Правда, радость от уборочной у директора хозяйства меркнет с каждым днем. Морозы усиливаются, а свекла хранится под открытым небом.

Игорь Голушков, директор племенного завода «Ленино»:

Понижение температуры до -10, -12, и я боюсь, чтобы хозяйство не осталось в убытке за счет качества продукции Она может замерзнуть.

Аграрии сетуют: заключили договор с переработчиком, документы все в порядке. Сахарный завод, в свою очередь, заказал состав для отгрузки. Схема стандартная, однако урожай до сих пор лежит в буртах. У каждого звена в этой цепочке своя правда.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления Комитета госконтроля Могилевской области:

Возможно, были недоработки при планировании со стороны и сельхозорганизации, и Городейского сахарного комбината, но беда в том, как показывают наши проверки, даже обратись они с просьбой выделить дополнительное количество вагонов, не факт, что эта проблема бы разрешилась. По заверениям работников Городейского сахарного комбината, они готовы сутками разгружать вагоны.

На первый взгляд, проблема именно в нехватке вагонов. Железнодорожники, в свою очередь, утверждают, что от графика поставок подвижного состава не отклонялись. Вагоны приходят в сроки, оговоренные с заказчиком, – Городейским сахарным заводом. Именно он и должен был рассчитать нужное количество вагонов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Морозов, начальник Могилевского отделения Белорусской железной дороги:

Массовая отгрузка началась в сентябре. Это была отработка технологии. И тот объем, который Городейский завод заявил на отгрузку свеклы, мы выполнили. В октябре заказ был 300 вагонов.

Пока решается вопрос кто прав, а кто виноват, под открытым небом остается еще около 6 тысяч тонн сахарной свеклы. Аграрии уже начинают подсчитывать убытки.

Алексей Двойнишников, заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия Горецкого райисполкома:

Это же деньги. От хранения она усыхает. А если попадет под морозы. Это же большие затраты.

У нас работало 2 комбайна и в сутки мы убирали около 800 тонн, а отгружали только 500. Поэтому все накапливалось как снежный ком.

Сколько еще времени урожай будет ждать своего вагона пока не известно. Понятно одно – качество свеклы теперь напрямую зависит от расторопности чиновников.