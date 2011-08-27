В хозяйствах Брестской области кукуруза воруется с полей целыми мешками

Люди оставляют за собой лишь поломанные стебли. Сельхозпредприятиям при этом наносится немалый ущерб.

Владимир Владимирович – опытный руководитель, трудится в «Совхозе «Брестский» уже больше 30 лет. Поэтому с проблемой присвоения овощей и другой сельхозпродукции в этом хозяйстве знаком не понаслышке. Но если раньше любителей легкой добычи пытались вразумить словом, то сейчас наказывают рублем.

Владимир Козляковский, председатель КУСП «Совхоз «Брестский»:

Специалисты дежурят, есть и два сторожа.

Одного человека наказали на миллион.

Порой люди орудуют не хуже саранчи: на полях после таких набегов остаются лишь поломанные кукурузные стебли.

Владимир Козляковский, председатель КУСП «Совхоз «Брестский»:

Работает уже не городское население, которое брало по пару початков для себя. Они вреда не наносили.

Кукуруза – отличный корм для домашней живности. Поэтому сельские жители, вопреки совести и законам, идут собирать урожай на чужих полях. Делают это ночью. И не задумываются о последствиях. А ведь за несколько мешков кукурузы грозит не административная, а уже уголовная ответственность, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Виталий Гончарук, заместитель начальника Брестского РОВД:

В случае, если сумма причиненного ущерба в результате хищения свыше двух базовых величин, сегодня это 70 тысяч рублей, злоумышленника ждет уголовная ответственность.

Часть собранной таким нелегальным способом кукурузы оседает в сараях и погребах. Другая доходит до потребителя в виде сваренных початков. Правда, кто варил и в каких условиях, неизвестно. Поэтому и риск подхватить кишечное расстройство велик.

Александр Олехнович, ведущий врач-санэксперт Брестской городской ветеринарной станции:

На рынке допускается реализация кукурузы как сырья, без термической обработки и варки.

На вареную же кукурузу необходимо специальное разрешение, которое редко у какого продавца найдется. Потому специалисты советуют покупать именно сырые початки и готовить в домашних условиях.