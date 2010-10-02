В Хотимском районе Могилевской области молодых специалистов хотели выселить на улицу

Несколько лет назад местное сельхозпредприятие выделило жилплощадь работникам социальной сферы, а через три года пыталось их выселить. Разрешить ситуацию помогла межведомственная комиссия во время мониторинга органов работы местной власти.

Случай с выселением в Хотимском районе даже специалисты межведомственной комиссии назвали беспрецедентным. Ведь без жилья хотели оставить работников социальной сферы. И это при том, что хорошие кадры на селе — всегда на вес золота.

Светлана Мурашко в Забелышенской средней школе работает учительницей изобразительного искусства и черчения. Три года назад, окончив Витебский университет имени Машерова, решила вернуться к себе на родину. Работу нашла без проблем. Быстро решился и вопрос с жильем. Местное сельхозпредприятие выделило ей с мужем дом как семье молодых специалистов. А через три года руководство той же организации решило заселить в это жилье других людей.

Светлана Мурашко, жительница деревни Забелышин:

Сказали, что если мы добровольно не выселимся, подадут на нас в суд без предоставления места жительства.

В очереди на выселение оказалась не только семья Мурашко. В черный список попали еще библиотекарь, почтальон, участковый и даже директор местной школы.

Оказалось, недавно сельхозпредпрятие перешло под крыло местного молочного предприятия, которое домиками решило распорядиться по своему усмотрению.

Наталья Хололова, начальник отдела по работе с обращениями граждан Хотимского райисполкома:

Администрация решила, что в этих домах, построенных по президентской программе, должны проживать только доярки, трактористы… Законодательство предусматривает распределение жилья для работников социальной сферы.

Люди обратились за помощью в межведомственную комиссию по Могилевской области во время мониторинга работы местной власти.

В самом хозяйстве уверяют, что выселять соцработников никто не хотел. Служебное жилье хотели отдать тем, кто работает на предприятии.

Вячеслав Комиссаров, Сергей Вишневский, телекомпания СТВ, Могилевская область.