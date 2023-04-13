В ходе республиканского субботника планируют собрать свыше 12 млн рублей. На что пойдут деньги?

Новости Беларуси. Около трех миллионов белорусов примут участие в республиканском субботнике. На масштабную уборку трудовые коллективы и общественные организации выйдут уже 22 апреля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Детали проведения акции обсудили на заседании рабочей группы.

Представители министерств и местных органов власти доложили о принятых решениях. На данном этапе определены трудовые коллективы и места для наведения порядка. В планах в 2023 году в ходе субботника собрать свыше 12 миллионов рублей. Половину этих средств направят на реконструкцию мемориального комплекса узникам Озаричского лагеря смерти. Вторая часть пойдет на создание республиканского центра патриотического воспитания молодежи на базе Кобринского укрепления Брестской крепости.

Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:

Будут сосредоточены силы на приведение в порядок воинских захоронений, захоронений Великой Отечественной войны, мемориальных комплексов – таких знаковых мест в Великой Отечественной войне. Многие будут участвовать в посадке леса, безусловно, приведении своих населенных пунктов в надлежащее санитарное состояние.