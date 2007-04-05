Прямой эфир

В хлебопекарнях жаркая пора

05 апреля 2007 13:58
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Минские хлебозаводы начали поставлять в торговлю пасхальную продукцию. Праздничный ассортимент включает сдобные изделия более чем 20 рецептур и свыше 60 наименований. Куличи, кексы и булки изготавливаются по традиционным рецептам, с использованием только натурального сырья, без добавления ароматизаторов. Учитывая одновременное празднование православной и католической Пасхи, предприятия планируют увеличить объемы производства праздничной продукции. Поэтому в ближайшие дни предприятиям придется работать в более напряженном ритме.
# общество

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