В хищении одного миллиарда рублей подозреваются должностные лица Минстройархитектуры Беларуси

Схему так называемого «серого заработка» задержанные придумали, пользуясь своим служебным положением. Руководители одного из подведомственных строительных предприятий на протяжении трёх лет оформляли фиктивные договоры подряда на выполнение различных разработок.

Финансировались проекты за счёт инновационного фонда Министерства. Обналичивали денежные средства через фирмы-однодневки. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:

В настоящее время в отношении трёх должностных лиц Министерства архитектуры и строительства возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств в размере 986 миллионов рублей. По оперативной информации ГУБЭП МВД хищение денежных средств составило свыше 2,5 млрд. рублей, а к совершению указанного преступления могут быть причастны высокопоставленные чиновники Министерства архитектуры и строительства. Проводится расследование.