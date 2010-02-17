В хищении одного миллиарда рублей подозреваются должностные лица Минстройархитектуры Беларуси

Финансировались проекты за счёт инновационного фонда Министерства. Обналичивали денежные средства через фирмы-однодневки. Сейчас задержанные находятся в следственном изоляторе, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Вероника Посметьева, оперуполномоченный по особо важным делам ГУБЭП МВД Республики Беларусь:
В настоящее время в отношении трёх должностных лиц Министерства архитектуры и строительства возбуждено уголовное дело за хищение денежных средств в размере 986 миллионов рублей. По оперативной информации ГУБЭП МВД хищение денежных средств составило свыше 2,5 млрд. рублей, а к совершению указанного преступления могут быть причастны высокопоставленные чиновники Министерства архитектуры и строительства. Проводится расследование.