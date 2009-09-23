В Хакасии создадут координационный совет по развитию энергетики

Он будет решать проблемы в отрасли, которые возникли после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.

Одна из задач совета – обеспечение бесперебойного энергоснабжения потребителей. В его состав войдут представители правительства Хакасии, надзорных органов и крупнейших генерирующих компаний.

Между тем сегодня стало известно об обнаружении тела последней, 75-ой жертвы аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Проводится опознание.

Ожидается, что выводы о причинах крупнейшей техногенной катастрофы последних лет будут представлены в ближайшее время. Ориентировочная стоимость восстановительных работ оценивается, как минимум, в 40 миллиардов рублей, и продлятся они не менее четырех лет.