В ГУВД предлагают оборудовать камерами видеонаблюдения минские дворы и стоянки

Столичные правоохранители считают, что это эффективный способ борьбы с преступностью. В первую очередь, такая мера позволит снизить количество квартирных краж.

Пока большинство домов защищены лишь домофонами, но даже наличие металлических дверей имеет положительный эффект. После установки видеонаблюдения количество случаев хищений в лифтах уменьшится и станет больше порядка на лестничных клетках. Направят объективы камер и на парковки во дворах.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:

– Это позволит нам отслеживать ситуацию, которая складывается во дворах по краже материальных ценностей с автомашин – колпаков, зеркал, щеток и т.д. Позволит фиксировать данные правонарушения, преступления, поспособствует своевременному задержанию лиц, совершивших данное преступление.