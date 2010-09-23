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В ГУВД предлагают оборудовать камерами видеонаблюдения минские дворы и стоянки

23 сентября 2010 14:37
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Столичные правоохранители считают, что это эффективный способ борьбы с преступностью. В первую очередь, такая мера позволит снизить количество квартирных краж.

Пока большинство домов защищены лишь домофонами, но даже наличие металлических дверей имеет положительный эффект. После установки видеонаблюдения количество случаев хищений в лифтах уменьшится и станет больше порядка на лестничных клетках. Направят объективы камер и на парковки во дворах.

Игорь Евсеев, заместитель начальника ГУВД Мингорисполкома:
– Это позволит нам отслеживать ситуацию, которая складывается во дворах по краже материальных ценностей с автомашин – колпаков, зеркал, щеток и т.д. Позволит фиксировать данные правонарушения, преступления, поспособствует своевременному задержанию лиц, совершивших данное преступление.

# общество

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