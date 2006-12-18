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В Гродно завершился летний рыболовный сезон на открытой воде

18 декабря 2006 15:02
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Любителям подледного лова остается только ждать.

Единственное в Беларуси Гродненское общественное объединение любителей спиннинга и нахлыста завершило летний рыболовный сезон на открытой воде. Девять соревнований, в том числе и международных, на протяжении года и около 100 килограмм пойманной рыбы - таков итог любительской рыбалки 2006 в Принеманьи.

Участие в соревнованиях приняли несколько десятков рыбаков со всей Республики и соседних государств. При подведении итогов, говорят судьи, самое трудное было учесть каждую пойманную рыбку. Гродненские рыбаки весь летний сезон провели на воде. Не стали они изменять этому правилу и при подведении итогов. Правда, воду речную заменила вода из бассейна, но это нисколько не смутило настоящих спиннингистов. Своё мастерство они сумели проявить даже в таких необычных условиях.
В этом году новых рыбаков было как никогда много. При этом большая часть из них - подростки от 10 до 14 лет. С таким потенциалом, уверены рыбаки, в следующем году будем выходить и на международный уровень.

# общество

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