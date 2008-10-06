В Гродно завершилась реконструкция одного из старейших мостов в Беларуси

Он был построен ровно сто лет назад. Теперь вместо двух полос, четыре соединяют берега Немана.

Завершение реконструкции старого моста в Гродно ожидали все. И пешеходы и водители. Добираться до исторического центра города несколько месяцев приходилось пешком. А на объездных дорогах в часы пик пробки достигали нескольких километров. Сегодня всё изменилось. И хотя в ближайшие недели переправа через Нёман будет открыта только для общественного транспорта, настроение у горожан приподнятое.

Для историка Игоря Трусова завершение реконструкции моста через Нёман событие тоже не рядовое. Изучению старейшей переправы Гродно он посвятил не одну монографию. Возможность пешком перейти реку горожане получили ещё в начале 20 века.

Перед архитекторами стояла сложная задача, сохранить исторический облик, при этом, увеличить пропускную способность. Ставку сделали на новые технологии.

Уникальный проект реконструкции был разработан исключительно белорусскими архитекторами. А вот изготавливали детали- на крупнейших российских предприятиях.

Как утверждают специалисты, реконструкция моста позволит на несколько лет вперёд разгрузить центральную часть Гродно. Вместо одной тысячи машин в час, сегодня переправа готова пропустить более трёх тысяч.