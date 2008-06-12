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В Гродно завершилась масштабная реконструкция спортивного комплекса "Неман"

12 июня 2008 16:34
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Теперь здесь можно проводить международные соревнования по 20-ти видам спорта, а одновременно тренироваться могут более 3 тыс. спортсменов. Реконструкция объекта проводилась на протяжении шести лет и все это время комплекс оставался действующим. Количество спортивных сооружений увеличилось в два раза — до 14 объектов. Спорткомплекс имеет пока единственное в стране легкоатлетическое синтетическое беговое покрытие Mondo. Возведены крытые трибуны на 10 тыс. мест и залом для VIP-персон. Под трибунами сооружены легкоатлетический манеж и четыре спортзала: для художественной гимнастики, акробатики, прыжкам в высоту, а также для метания ядра и молота. На стадионе появилось запасное футбольное поле с искусственным покрытием, поле для хоккея на траве.
# общество

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