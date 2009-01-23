В Гродно заметно снизилась стоимость некоторых товаров, а еще неделю назад цены необоснованно завышали

Эти факты установлены в ходе точечных проверок. Стремительное повышение цен в Гродно началось сразу после новогодних праздников.

За несколько дней подорожало всё, от апельсинов и колбасы, до телевизоров и холодильников. Это вызвало большой ажиотаж среди покупателей. С полок сметали даже залежавшийся товар. Однако, объективных причин для такого скачка цен не было. За дело взялись контролирующие органы.

Заметно меньше стало покупателей на минирынках города. Тем, кто закупал здесь продукты питания в прок, пришлось отказаться от традиционного шопинга. Особенно уязвимыми оказались пенсионеры. Некоторые покупатели заняли выжидательную позицию. Массовые проверки торговых точек если не вернули цены на прежний уровень, то значительно их снизили.

После проведения проверок, гродненские предприниматели необоснованно завышать цены уже не рискуют. Хотя и утверждают, что работают с минимальной прибылью. Главным фактором для снижения ценового градуса у некоторых торговцев стали не только штрафные санкции, но и реальная возможность вообще лишиться лицензии.

