В Гродно студенты-лингвисты перевели немецкие архивные документы времён ВОВ

К заполнению пробелов в нашей истории подключаются и молодые люди. Они понимают, насколько важно сохранить память о подвиге народа и донести правду до будущих поколений. Студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы перевели с немецкого языка на русский архивные материалы времен Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Государственном архиве Гродненской области будущие переводчики работали с документами, свидетельствующими о жизни оккупированного фашистами города и судьбах его жителей. Каждая страница стала не просто текстом, а отражением жизни людей, страданий и надежд. Как проходила важная работа, знает Галина Буро.

Бережно, чтобы не повредить бумагу, которой более 80 лет. С архивными документами студенты Купаловского вуза, будущие переводчики, работают впервые и с особым трепетом касаются истории. Это трофейные материалы периода гитлеровской оккупации Гродненской области. Написаны на немецком языке, имеют гриф «Особо ценные»: страницы нельзя фотографировать и тем более выносить из помещения, переводить на русский можно только вручную. За каждым словом из 42-43-го годов — жизнь или… трагедия.

Арина Саханько, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

В том деле, которое я переводила, было несколько документов, документов с запросом на расстрел людей. Это было сложно переводить с самого начала. Там простая структура самого документа, списком просто фамилии, имена, когда и где это сделать. И когда ты это читал, ты понимал, что это очень ужасно.

Елена Николаева, студентка Гродненского государственного университета имени Янки Купалы:

Здесь настоящая переводческая практика. Документы, которые мы ни разу не видели. Из нюансов – это были личные имена, как их перевести на русский язык с немецкого, это было достаточно тяжело.