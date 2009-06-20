В Гродно строят по одному квадратному метру жилья на каждого жителя

Таковы планы застройки на этот год — в городе живет около 350 тысяч человек.

На следующий год запланированы еще более внушительные объемы — 535 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил газете «Рэспублiка» первый заместитель председателя горисполкома Александр Цыбульников.

При этом цена жилья в областном центре остается относительно невысокой. Так, в сданных в течение пяти месяцев кирпичных домах квадратный метр обходится жильцам в 1,3 миллиона рублей, в крупнопанельных — 1,2 миллиона.

Наиболее активно будут прирастать микрорайон Вишневец, поселки индивидуальной застройки Зарица, Барановичи. Определяются свободные площади и в уже обжитых микрорайонах.

Для увеличения объемов строительства в регионе достаточно собственных стройматериалов. А вот в отношении рабочих рук и технической мощности стройорганизаций требуется прибавка. Только одних кранов нужно примерно полсотни, пишет «Рэспублiка».