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В Гродно специальные автобусы доставляют родителей с детьми из отдаленных городских окраин в детские сады и обратно

03 сентября 2011 16:06
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Специальный рейсовый автобус два раза в день курсирует из удаленных районов новостроек к центру города. Таким способом местные власти попытались решить проблему нехватки мест в детских садах новых микро-районов.

Пассажирка:
Раньше было очень сложно, потому что переполнены маршруты. Утром, в час пик, добираться было тяжело, тем более с ребенком. Сейчас, конечно, эта проблема ушла. Очень приятно.

Идея создать специальные маршруты появилась после многочисленных обращений родителей. В последние годы новые микрорайоны активно расстраиваются, а вот мест в садах катастрофически не хватает. Местные власти изучили спрос, даже обсудили с новоселами график движения автобусов.

Андрей Здунек, главный специалист отдела образования Гродненского горисполкома:
В микрорайонах Девятовка и Вишневец на данный момент немного не хватает мест, и родители с удовольствием идут на предоставление мест в других детских садах. И для того, чтобы с утра наши родители с детками в общественном транспорте спокойно доезжали, в Гродно к новому учебному году решили организовать «родительский маршрут».

Все расходы по организации новых маршрутов взяла на себя городская казна. В рейс выходит только новая техника, предназначенная для перевозки родителей с маленькими детьми. А чтобы отличить простой рейсовый автобус от родительского, за стеклом установили специальную табличку, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Водитель автобуса:
Автобус новый. Полностью укомплектован для перевозки детей, пассажиров с детьми.
Сегодня утром человек семь ехало с нами. Но, я думаю, в дальнейшем будет больше.

# общество # Детские сады в Беларуси

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