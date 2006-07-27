В Гродно прошла ярмарка "ненужных" профессий

Вчерашних выпускников школ, сотрудники регионального центра занятости знакомили с наиболее востребованными специальностями на рынке труда. Так же, каждый желающий смог получить полную информацию о тех профессиях, получение которых, в последующем, не гарантирует молодым людям занятость. Совпадают ли желания гродненских подростков в получении специальности с потребностями рынка труда? :Вопрос "какую профессию выбрать? " выпускник школы Дмитрий Ушко задавал себе ещё в начале 11 класса. Говорит, пристрастий и увлечений в школьные годы было много, а выделить главное - не получалось. Чтобы разрешить проблему, Дмитрий обратился в Региональный центр занятости населения. "Мне нравится профессия водитель. В центре мне предложили вакансию водителя троллейбуса - она востребована и хорошо оплачивается", - сказал Дмитрий. Сделать правильный выбор центр занятости помог не только Дмитрию. Участие в ярмарке "ненужных" профессий приняли около трёх десятков вчерашних школьников, многие из которых уже давно определили для себя, чем они хотят заниматься. По статистике сегодня самый большой конкурс на экономические, юридические и психологические специальности. Однако нельзя недооценивать и другие профессии, которые впоследствии могут стать делом всей жизни. Работа регионального центра занятости не ограничивается проведением разовых акций для молодых людей. Помощь в выборе будущей профессии оказывается школьникам с 11 класса. Проводятся собеседования и тестирования подростков. Это и помогает выявить склонность конкретного человека к той или иной профессии. Да и знакомство с востребованными и перспективными сегодня специальностями, должно помочь молодым людям определиться, считают работники центра. Сегодня самые востребованные в стране специальности в сферах обслуживания и строительства.