В Гродно прошла выставка вооружения для пограничной службы

Портативные тепловизоры, позволяющие обнаружить нарушителя ночью на расстоянии одного километра, новейшие приборы для определения подлинности документов, камуфляжная форма - всё это исключительно белорусские разработки. К примеру, об интерактивном тире ещё год назад можно было только мечтать. Сегодня компьютерная программа позволяет обучить пограничника стрельбе не выходя из кабинета.
Новейшие средства связи – тоже отечественная разработка. Компактные радиостанции способны автономно работать в два раза дольше чем заграничные аналоги.
На гродненской выставке своё мастерство продемонстрировали и воспитанники Смаргонского пограничного кинологического центра. Именно здесь готовят служебных собак для охраны рубежей. Белорусские питомцы отлично зарекомендовали себя не только в Беларуси.
Познакомиться с экспонатами сегодня смогли не все желающие. Однако 28 мая, в день пограничника, новейшую технику можно будет наблюдать на центральной площади Гродно.