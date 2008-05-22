В Гродно прошла выставка вооружения для пограничной службы

Выставка пограничного вооружения в Гродно - это не технологии далёкого будущего. Здесь демонстрируют образцы, которые используют на границе уже сегодня.

Портативные тепловизоры, позволяющие обнаружить нарушителя ночью на расстоянии одного километра, новейшие приборы для определения подлинности документов, камуфляжная форма - всё это исключительно белорусские разработки. К примеру, об интерактивном тире ещё год назад можно было только мечтать. Сегодня компьютерная программа позволяет обучить пограничника стрельбе не выходя из кабинета.

Новейшие средства связи – тоже отечественная разработка. Компактные радиостанции способны автономно работать в два раза дольше чем заграничные аналоги.

На гродненской выставке своё мастерство продемонстрировали и воспитанники Смаргонского пограничного кинологического центра. Именно здесь готовят служебных собак для охраны рубежей. Белорусские питомцы отлично зарекомендовали себя не только в Беларуси.

Познакомиться с экспонатами сегодня смогли не все желающие. Однако 28 мая, в день пограничника, новейшую технику можно будет наблюдать на центральной площади Гродно.