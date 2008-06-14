В Гродно продолжается фестиваль национальных культур

Второй день был посвящен знакомству с бытом и кухней народов, проживающих в Беларуси. В центре города открыли свои двери 22 национальных подворья.

Сегодня гродненцы и гости города над Неманом проснулись от приятных запахов. Приобщаться к культуре других народов начали с самого утра, переходя от одной национальной площадки к другой. На одном только цыганском подворье задерживались по несколько часов. Говорят – экзотика. Кто-то пытался вместе с артистами танцевать, а кто-то пробовал и на цыганском подпевать.

На сегодняшнем фестивале все участники, кроме танцев и песен, должны были продемонстрировать свадебный обряд своего народа. Самой эмоциональной компетентное жюри признало армянскую свадьбу. Все элементы выкупа и благословения родителей неизменно соблюдаются молодоженами на протяжении нескольких веков. Нововведением стал, пожалуй, только наряд невесты. Главные символы торжества – по-прежнему хлеб и мед.

Популярным у зрителей оказалось и азербайджанское подворье. Бейлар Сейидов, как истинный горец, гостей встречает зажигательными национальными танцами. Говорит, праздник ведь. А в праздник азербайджанцы едят много, вина пьют от души, и танцуют без устали. А вместе с ними и белорусы. Их Бейлар считает своими братьями. В нашей Республике он больше 20-ти лет и радушней народа не встречал. Здесь у него появилась семья и дети. Но по исторической родине скучает. И только фестиваль дает ему возможность встретится с земляками.

Национальные подворья будут принимать гостей до полуночи. Для этого участники фестиваля подготовили насыщенную концертную программу. Завершится второй день большим гала – концертом и праздничным салютом.