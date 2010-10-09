В Гродно появилась трёхметровая бронзовая фигура Божьей матери

Гродно отныне находится под покровительством Пресвятой Богородицы. В городе над Неманом рядом с центральным православным храмом появилась трёхметровая бронзовая фигура Божьей матери.

От идеи проекта до его воплощения прошло полтора года. Автор скульптуры - известный гродненский мастер Владимир Пантелеев - ушёл от церковных канонов и постарался сделать образ максимально приблИженным к простому человеку. Освятят статую в праздник ПокрОва Пресвятой Богородицы.

Владимир Пантелеев, скульптор:

Конечно, изучался долго материал. Провели работу и с Владыкой, и со священниками. Но есть икона, есть определенный канон и строгость в иконе. А в данном образе я шел ближе к людям. Старался, чтобы она была понятна людям.