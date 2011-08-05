В Гродно после реставрации открывается алтарь Фарного костела

В полдень состоится его освещение.

Реставрация длилась в храме пять лет после пожара в 2006 году. Тогда была уничтожена часть уникального деревянного алтаря, рельефные колонны, декор, четыре скульптуры из 20.

Восстановить их белорусским резчикам по дереву удалось по фотографиям. А золочение проводили мастера из Вильнюса. За основу колористки витража, взяли аналог из римской базилики святых апостолов Петра и Павла.

Фарный костел в Гродно построен в конце XVII века. Сегодня он один из старейших и красивейших католических храмов в Беларуси, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».