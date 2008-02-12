В Гродно открылся первый специализированный дом-интернат для престарелых

Пожилые горожане смогут получить здесь квалифицированную медицинскую помощь и полный уход.

За комфортабельное проживание питание, бытовое и медицинское обслуживание они будут отдавать 90% пенсии независимо от ее размера. Здесь созданы все условия для насыщенной жизни. Библиотека, кружки по интересам, совместные праздники - только малая часть приятного времяпровождения.

Желающих стать постояльцами дома-интерната уже приходиться записывать в очередь. Все пустующие номера будут заселены в ближайшие два дня. Получить помощь смогут не только одинокие пенсионеры, но и люди ставшие нетрудоспособными.

Срок проживания в доме-интернате не ограничен. Кто-то останется здесь постоянно, другие будут приезжать только зимой. В планах администрации приглашать сюда всех желающих, независимо от возраста, просто отдохнуть. Необходимая инфраструктура и живописные места уже сегодня сделали интернат серьезным конкурентом для окрестных санаториев.

