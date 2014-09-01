В Гродно открыли новую школу, построенную за 2 года по уникальному для города проекту

Новости Беларуси. 1 сентября двери открыли 4 новых школы. Одна из них в Гродно. Здесь за парты село более 1300 учеников.

Учебное заведение построили по уникальному для города проекту всего за два года. Рядом с основным корпусом возвели культурно-оздоровительный центр с двумя бассейнами и спортивными залами. В новой школе свои филиалы откроют городские спортивные секции, будут работать тренажерный зал и теннисные корты. Здесь смогут заниматься не только школьники, но и все местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Само же учреждение образования уже побило областные рекорды по количеству первых классов. Их здесь открыли сразу 13.

Поздравить учеников и учителей с Днем знаний в Гродно приехал премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович. По его словам, подобные учебно-оздоровительные центры будут открываться по всей стране.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республик Беларусь:

По стране в этом году впервые за парты сядет 104 тысячи малышей. Понятно, это хорошо, потому что, действительно, государство делает все для того, чтобы семьи были полноценные: двое и более детей.