В Гродно опровергли слухи о появлении в городе маньяка-поджигателя

Накануне, на одной из улиц Гродно от огня пострадали сразу три авто. Что и породило подобные слухи.

Впечатление от недавней российской новости о таких поджогах сразу в нескольких городах оказалась столь сильным, что местные жители хотели организовать даже ночные дежурства. Но как выяснилось, причиной ночного возгорания стала банальная неисправность электропроводки в одной из машин.

Огонь на дворовой площадке жильцы одного из домов заметили около трех часов ночи. Место, где обычно стоят автомобили, было освещено ярким заревом. Как оказалось, горел багажник легковой иномарки. Обеспокоенные жильцы сразу же вызвали пожарных и милицию. Следственная группа на месте происшествия появилась уже через несколько минут.

Сейчас оперативники разрабатывают несколько версий. В том числе и умышленный поджог. Опрошены все знакомые владельца авто, проверены его деловые связи, но даже намека на попытку отомстить за что-либо не было. Не в пользу этой версии было и заключение экспертов. Никаких следов разбитых окон, или присутствия воспламеняющейся жидкости на месте происшествия не обнаружили. Зато выяснилась другая деталь, связанная с техническим состоянием автомобиля.

Проблемы с электрооборудованием своей машины не отрицает и сам владелец. Однако, уже на следующий день среди автомобилистов поползли слухи, что в городе орудует маньяк-пироман, по подобию московского. На его счету якобы уже четыре сожженных автомобиля. Некоторые владельцы автомашин собрались даже устраивать дежурство по ночам.

Окончательную ясность в деле возгорания автомобиля внесет заключение специальной экспертной группы. Его обещали подготовить уже через неделю.

