В Гродно начал работу двухдневный республиканский семинар государственных СМИ

Центральная тема встречи – информационное обеспечение основных направлений государственной политики Беларуси.

Представители электронных и печатных средств массовой информации, пресс-служб министерств и ведомств со всех регионов собрались вместе, чтобы обменяться опытом и выработать единый подход в освещении всех сфер жизни страны. В первый день семинара журналисты посетили предприятия и учреждения Гродненской области, познакомились с экономическим и социальным развитием региона, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Тищенко, пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

На этом семинаре встретились и руководители пресс-служб, и руководители средств массовой информации. По будням мы сталкиваемся, но это рабочие процессы. А здесь можно пообщаться, посмотреть на нашу работу со стороны определенного опыта.

Сергей Шапай, пресс-секретарь Министерства промышленности Республики Беларусь:

Роль средств массовой информации неразрывна с государственной политикой. И та политика, которую определил наш народа, наш президент, должна неизменно воплощаться в жизнь через средства массовой информации.

Татьяна Ивкина, главный редактор Кричевской районной газеты (Могилевская область):

Социально-экономическое развитие на сегодняшний день для нас является главным. Это залог нашего благосостояния, будущего.