В Гродно можно познакомиться с деятельностью самого закрытого монашеского ордена Святой Бригиты

Здесь, в подземельях бригитской женской обители, открылся уникальный музей. Его экспонаты подробно рассказывают о всём 300-летнем периоде прибывания затворниц в городе над Нёманом. Около ста предметов, от древних икон до мощей святых выставлены на всеобщее обозрение.



Ещё вчера подземелья Бригитской женской обители в Гродно были закрыты для любого светского человека. Монахини-отшельницы тщательно оберегали свой уклад жизни. Сегодня в подвалах открыт уникальный музей, рассказывающий о всей 300-летней истории монастыря. Послушницы вели затворнический образ жизни, контакты с внешним мирам полностью исключались. К началу века 20-го в обители появились новые постояльцы — монахини-"назаретянки", которые и сохранили все реликвии своих предшественниц.



Кроме исторической значимости, все экспонаты музея имеют духовную ценность. Около 30-ти икон 17 века, старинная монастырская мебель, костёльная литература и мощи святых, привезённые с Рима. В обители решили — всё это должно стать достоянием гродненцев. Музей создавали всем миром, посильную помощь оказывали прихожане.



Пока посетить уникальный музей можно только организованным группам и по предварительной договорённости. Но уже сейчас обсуждается вопрос о доступности входа в музей всех желающих. По словам настоятелей, знакомство с историей древнейшего монашеского ордена Бригиток" уже скоро будет включено во все туристические маршруты областного центра.