В Гродно местный предприниматель начал производить обувной крем по собственной рецептуре на основе отечественного сырья

Новости Беларуси, Гродно. Идея наладить производство собственного крема для обуви у предпринимателя Эдуарда Левицкого появилась еще несколько лет назад. Тогда он торговал этим товаром на рынке и досконально изучил спрос и предложения. Повторять уже известные зарубежные рецепты бизнесмен не стал. На выведение своей оригинальной формулы крема потратил не один год.

Эдуард Левицкий, бизнесмен:

Рецептуру готовили в течение двух лет. Варили, смешивали. В результате получилась своя, собственная, оригинальная, отличающаяся от всех, рецептура, которую мы и предлагаем потребителям.

Воплотить в жизнь инвестиционный проект предпринимателю помогли местные власти. Производство создали в пустующем помещении бывшего военного городка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эдуард Левицкий, бизнесмен:

Указ Президента позволил получить данное здание в безвозмездную аренду с правом передачи в собственность через три года. Обратившись к местным властям, они помогли оформить документы.

Спустя год на предприятии появились 15 новых рабочих мест с полным социальным пакетом. Для небольшого районного городка это существенная цифра.

Андрей Шарай здесь с самого открытия. Работа, признается, интересная и главное – высокооплачиваемая.

Андрей Шарай, начальник производства:

Я уже работаю на этом предприятии год. Меня полностью устраивает и социальная база, полностью устраивает работа.

При кажущейся внешней простоте производства крема для обуви этот процесс достаточно сложный. На него уходит как минимум 8 часов. Сначала все компоненты при определенной температуре смешиваются в одной емкости. Затем перегоняются во вторую, где и происходит процесс окончательной доварки. И только после этого по трубопроводу отправляется в цех фасовки.

Самоокупаемость бизнес-проекта достаточно высокая. Почти все оборудование и сырье закупается у отечественных предприятий нефтехимической отрасли. А хорошее качество и низкие цены крема для обуви уже позволили завоевать крупнейшие торговые сети Беларуси. А иногда оставить позади и зарубежных конкурентов.

Эдуард Левицкий, бизнесмен:

До 87% мы используем местное сырье, белорусское. Вся произведенная продукция отпускается в течение недели, то есть склад не загружен. Вся продукция поставляется по белорусским магазинам.

Да и перспективы для расширения бизнеса огромные. Уже есть заинтересованность у партнеров из Казахстана и стран Балтии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.