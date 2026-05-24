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В Гродненском районе состоялся IX открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў»

24 мая 2026 10:56
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Популярные хиты и музыка на все времена под открытым небом в исполнении оркестров. В агрогородке Поречье Гродненского района устроили 9-й открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродненском районе состоялся IX открытый фестиваль духовой музыки «Фанфары сяброў»-2

Фестиваль начался с традиционного шествия оркестров от привокзальной площади к главной сценической площадке Поречского центра культуры. В 2026 году праздник объединил духовые коллективы из Поречья, Гродно, Минска, Лиды, Слонима и Берестовицы. На сцене выступили коллективы с концертными номерами. Впервые состоялось «Барабанное шоу». 

Фестиваль духовой музыки в Поречье проходит раз в два года, и уже стал брендовым мероприятием агрогородка. За все время проведения праздника участие в нем приняли духовые коллективы из Беларуси, Польши, Литвы, Латвии, Чехии, России, Германии.

# Фестиваль

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