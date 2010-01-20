В Гродненской региональной таможне процесс досмотра грузовых автомобилей ускорился в десятки раз

На пунктах пропуска «Брузги» и «Берестовица» приступили к работе новые досмотровые комплексы.

Принцип действия мобильных установок схож с работой рентген-аппарата. В считанные минуты лучи просвечивают фуру и выявляют предметы по размеру меньше яблока.

Пять минут подготовки — и двадцатитонный досмотровый комплекс готов к проверке большегрузных автомобилей. Еще 15 минут — и сотрудники таможни владеют полной информацией о перевозимом в фуре грузе. Всего неделю назад о такой оперативности можно было только мечтать. Тогда на проверку одной машины уходило не меньше 8 часов.

Александр Таберко, начальник таможенного поста «Берестовица» Гродненской региональной таможни:

Если вчера мы должны были привлекать технические средства таможенного контроля, грузчиков и другие погрузочно-разгрузочные средства, большое количество сотрудников, то сегодня нам достаточно использовать инспекционно-досмотровый комплекс.

Возможности такого оборудования практически не ограничены. В фуре, доверху набитой товаром, сотрудник таможни может разглядеть контрабандный предмет размером меньше яблока.

Новый досмотровый комплекс работает по принципу рентген-аппарата. Специальная рамка проезжает над грузовиком, просвечивая его насквозь. Информация тут же поступает на монитор оператора. Его задача определить, есть ли запрещённые товары.

Серьёзный плюс досмотрового комплекса — мобильность. В зависимости от грузопотока, применять его можно на любом, даже временном, пункте пропуска.

Виктор Гуреев, заместитель начальника Гродненской региональной таможни:

В Гродненской таможне два таких досмотровых комплекса. Естественно они расположены на «Берестовице» и «Брузгах», как наиболее важных направлениях. Западная граница полностью закрыта такими комплексами. И и настоящее время они вступили в строй.

Такие досмотровые комплексы в зоне ответственности Гродненской таможни — завершающий этап оснащения подобной техникой всей границы с ЕС. Подобные рентген-установки также действуют в Ошмянской и Брестской таможнях.