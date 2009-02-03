В Гродненской области завершили расследование беспрецедентного для Беларуси уголовного дела

За открытый канализационный люк местный водопроводчик проведет в тюрьме полтора года.

Такой резонанс, казалось бы, банальная ситуация получила после прошлогодней трагедии. Летней ночью в злополучный водопроводный колодец в Слониме провалилась женщина и погибла. Делом тут же заинтересовалась Генеральная прокуратура.

Канализационный колодец возле дома Валентины Смык был открыт все лето. Пенсионерку не покидала тревога: не случилось бы несчастья. Крышку люка разбили грузовики с соседней стройки. Заменить или попросту как-то обозначить опасное место никто не спешил.

Жертвой халатности стала местная жительница. Она ночью возвращалась домой. Женщина погибла от удара о сломанный кран на дне колодца. Расследованием занялась районная прокуратура. Под категорию "несчастный случай" дело не подпадало. Поиск виновных длился не долго.

Свою вину подозреваемый признавать не спешил. По его словам, попытки прикрыть люк были. Но старые доски куда-то постоянно исчезали. К таким доводам суд не прислушался. Обвинения в халатности должностных лиц не всегда заканчиваются тюремным сроком. Чаще виновному выносят выговор или увольняют. Решающим фактором в слонимском процессе стали тяжелые последствия – гибель человека.