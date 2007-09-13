В Гродненской области зафиксирована вспышка заболевания бешенством

В Свислочском районе, Гродненской области зафиксирована вспышка заболевания бешенством у диких животных. Специалисты говорят об угрозе эпидемии.

Больные лисы всё чаще нападают на домашних животных, под угрозой находится и местное населения. А ущерб, нанесённый району, уже исчисляется десятками миллионов рублей.

Два друга Максим и Вадим, жители деревни Бровск, сейчас самые популярные среди односельчан. Несовершеннолетние дети, оставшись без взрослых, смогли защитить своё хозяйство от нашествия больных бешенством лис. Подвиг школьников почти каждый день приходиться повторять многим жителям окрестных деревень. Больные дикие животные даже днём приходят прямо во двор, забираются в сараи.

Не меньше хлопот с бешеными лисами и у руководителей местных хозяйств - ведь скот сейчас в поле на пастбищах. Из-за укуса больной лисой только одной коровы, в сельхозпредприятии "Низбодичи" пришлось вводить двухмесячный карантин на ферме. А это не малые убытки.

Больные бешенством животные стали чаще появляться в Свислочском районе после присоединения части территории к национальному парку "Беловежская пуща". Свою помощь в разрешении ситуации предлагали местные охотники. Однако, из-за запрета на ношение оружия в национальном парке, отстрел больных диких животных практически невозможен.

Не позволяя местным охотникам отстреливать лис, администрация национального парка, со своей стороны, тоже не предпринимает никаких действий. Во всех лесничествах на территории пущи служебное оружие изъято, а каких либо специальных рейдов по уничтожению больных животных, утверждают местные жители, здесь давно не проводилось.

В итоге, из-за несогласованности действий страдают местные жители. Не ясно, кто будет возмещать нанесённый ущерб. Но и это не самое страшное. По словам эпидемиологов, если бешенство и дальше будет прогрессировать - не избежать заражения людей смертельной болезнью.