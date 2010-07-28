В Гродненской области задержана лжецелительница — снятие порчи за 1,5 миллиона рублей

Своих клиентов женщина уверяла, что деньги сжигала для усиления заговора.

В поисках спасения для больного сына жительница городского посёлка Вороново, вместо квалифицированных врачей, решила обратиться к так называемым народным целителям. Женщина была готова заплатить любые деньги. Своего человека ей посоветовали местные цыгане.

Гадалка сразу же определила: на молодого человека навели порчу. Его исцеление — дело хлопотное, а главное, затратное. Необходимо как минимум 6 сеансов. Но родителей всё-таки обнадёжила: она готова взяться за лечение.

Олег Герасимович, старший следователь Вороновского РОВД:

Первоначально цыганка заявила потерпевшим, чтобы они дали ей 100 тысяч рублей для того, чтобы купить необходимые предметы. Затем дважды потерпевшие привозила по 300 тысяч рублей, которые та якобы заговаривала и отдавала обратно. В следующий раз они привезли заговорённые 600 тысяч и ещё 500 тысяч, чтобы она их опять же заговорила.

Заговорённых денег в сумме получилось больше миллиона рублей. Правда, возвращать их клиентам целительница не собиралась. По её словам, все они были сожжены, чтобы заговор подействовал. В эффективности лечения потерпевшая стала сомневаться только, когда у неё потребовали ещё денег — якобы для закрепления ритуала.

Павел Климято, следователь Вороновского РОВД:

Также она хотела завладеть суммой в еще 600 тысяч белорусских рублей. Но, однако, этот умысел она до конца не довела, потому что её деятельность была пресечена.

Сегодня мошенница находится под подпиской о невыезде. После расследования уголовное дело будет передано в суд. За такое преступление ей грозит до трёх лет лишения свободы.