В Гродненской области вырос виноград

На экспозиции "Виноград Гродненщины 2006" в Гродно представлены более 200 сортов южной лозы. При правильной посадке и уходе южный виноград можно успешно выращивать и в условиях белорусского климата.

:Не сад, а виноградная плантация. Так называют соседи дачный участок Алексея Соболева. На двенадцати сотках студент аграрного университета выращивает более 30 сортов экзотической лозы. Страсть к винограду, говорит Алексей, передалась по наследству. И хлопоты по выращиванию теплолюбивого растения ему не в тягость. Главное, признается молодой аграрий, технологию знать. "Каждый сорт винограда требует своего ухода, говорит Алексей Соболев. Все зависит от сроков созревания. Некоторые сорта любят больше тепла,

некоторые наоборот более тёмное прохладное место".

Подивиться достижениями Алексея смогли не только соседи по даче. Продемонстрировать свои успехи в областной центр на выставку съехались садоводы-любители со всего региона. "Цель этой выставки - доказать, что белорусский виноград имеет право на существование. То есть это не что-то такое мифическое, полукислое, непонятное. Это может быть достаточно крупный, вкусный и главное наш родной виноград", - похвастался Соболев Алексей.

Вырастить виноград - уже победа. Поэтому организаторы форума отказались от выбора лучшего садовода. Каждый представленный сорт хорош по-своему, говорят на выставке. "Один зелёный, второй синий. Один с мускатным ароматом, другой с обычным виноградным привкусом. Из одного хорошо получается сок, другой - только столовый", - сказал Алексей Соколов. Каждый любитель винограда подбирает то, что ему хочется.

В ярмарке приняли участие и представители местных сельхозпредприятий. Успехи садоводов доказали, что получить хороший урожай вполне реально. Значит, есть шанс сделать это и в промышленных масштабах.